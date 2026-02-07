Николай Попов: Гражданското движение ще се нарича „Сияние“

Снимка: Булфото

Бащата на загиналата край село Телиш Сияна обяви как ще се казва гражданското движение, което ще направи.

"Наясно съм с вашите очаквания. Срещите, съобщенията, обажданията, стиснатите ръце ми дават сила и воля да продължа. Гражданското движение ще се нарича „Сияние“. В него ще участват експерти и млади хора, които имат желание да работят безвъзмездно за истинска промяна", написа той във фейсбук профила си.

Той обяви и някои от основните цели и задачи пред движението, което ще оглави.

Ето какви са те:

"1. Мащабна съдебна реформа, основана не на принципа „стани да седна“, а на реална промяна на системата и осигуряване на бърз и ефективен съдебен процес в гражданското и наказателното правораздаване.

– Тотална реформа на ВСС и прекратяване на политическите квоти и намеса.

– Слагане на край на изтеклите мандати.

– Създаване на закон и институт за вещите лица, който да допуска и международни експерти от всички области.

– Край на манипулациите чрез експертизи и поръчкови заключения.

– Реални присъди за тежки престъпления.

– Защита на жертвите, а не на извършителите.

– Държава, която стои зад гражданите си, а не срещу тях.

2. Здравна реформа в пълен мащаб.

– Спиране на фалшивите хоспитализации.

– Реформа в спешната помощ.

– Изграждане на детски болници във всички областни градове.

– Строг контрол върху НЗОК и спиране на изтичането на милиарди.

– Децата да се лекуват в модерни болници в България, а не да бъдат принуждавани да търсят спасение в чужбина.

3. Реформа в сектор „Пътища“.

– Залагане на реални европейски стандарти за пътно строителство и ремонти.

– Създаване на независим контролен орган за проверка, одит и приемане на пътната мрежа.

– Лична отговорност за проектанти, изпълнители и държавни служители при некачествено строителство.

– Пълен публичен контрол върху договори, анекси и разходи.

4. Нулева толерантност към корупцията.

– Прозрачност във всички обществени поръчки. Намаляване до минимум на човешкия фактор и дигитализация на процесите.

– Реална отговорност, а не имитация на контрол.

– Закон за отговорността на държавните служители.

– Закон за лобизма.

5. Икономическа справедливост и защита на гражданите и бизнеса.

– Ще настояваме за прехвърляне на данъчната тежест от бизнеса и гражданите към банковия сектор, който отчита свръхпечалби на гърба на бизнеса и гражданите.

– Твърдо ще бъдем против увеличението на данъците за гражданите и бизнеса.

„Сияние“ ще бъде движение на отговорността, смелостта и ясно поставените цели.

Чашата преля и повече няма да се молим на никого.

Ще направим така, че ние да променяме, а не да чакаме промяна, която не идва никога.

Не за власт.

А за живот.

За справедливост."

