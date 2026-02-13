Николай Попов: Изчезнаха важни доказателства по делото Сияна
снимка: Николай Попов, фейсбук
Николай Попов, бащата на трагично загиналата Сияна, днес сподели в личния си профил обезпокоителен пост.
Попов написа:
Изчезнаха важни доказателства по делото Сияна.
Точно на тези доказателства се подчинява експертизата.
Елате пред съда в Плевен на 16.02 от 9.30! Имам нужда от Вашата подкрепа в борбата със схемите в съдебната система.
По-късно през деня, той не остана равнодушен и към поредната тежка катастрофа:
Днес сутринта камион блъсна пешеходка в Петко Каравелово (Русе – Търново) и я уби. На магистрала „Струма“ камион навлезе в насрещното през мантинелите и се заби челно в кола. Два камиона на Околовръстното на София – пожар, жертви… В един ден. Аз не мисля, че има какъвто и да е проблем с тежкотоварния трафик! По конец ги държат и ИААА, и МВР… пиле не може да прехвръкне… всичко е перфектно. Бог да прости хората…."
