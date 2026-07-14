Николай Попов: Изчезналият Димитър е забелязан за последно в района на Павликени

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Николай Попов обяви, че изчезналият Димитър Георгиев е забелязан за последно в района на Павликени. Мъжът е в неизвестност вече седмица, припомня Попов в публикация в социалните мрежи. По негови данни, последно Димитър е бил забелязан в района на града.

Попов обяснява, че близки на изчезналия са се свързали с него, за да разпространи снимката и информацията с цел тя да достигне до повече хора.

Димитър е баща на 11-годишно дете.

Ако сте го виждали, разполагате с информация за местонахождението му или знаете нещо, което би могло да помогне, се приканва незабавно да се свържете с телефон 112, пише Блиц.

Редактор "Екип на Петел",

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