Николай Попов: Крадено е брутално, от всички пътища е крадено. Те са убийци

Кадър Фб

Тази година ви обещавам, че в името на Сияна ще направя всичко по силите си, за да има промяна.Не фалшива, не на думи, а истинска, съобщи бащата на Сияна Николай Попов.

"Просто няма време.

Благодарение на българския съд част от виновниците за кражбите от пътя Телиш – Радомирци бяха възстановени на работа.

Дори ме заплашват, че ще ме съдят. Пиша го тук, за да им е по-лесно да ме съдят.

Едни искат да ме съдят, други да ме убиват. Значи сме на прав път.

С големи букви:

КРАДЕНО Е БРУТАЛНО!

ОТ ВСИЧКИ ПЪТИЩА Е КРАДЕНО.

Обещавам ви, че ще направя така, че повече да не се краде от живота на децата ни, а виновните да гледат слънцето през решетки. Те са убийци.

Това не е лична война. Това е битка за живот. Всеки откраднат сантиметър асфалт е откраднат шанс нечие дете да се прибере живо. Всеки подменен подпис, всяка „удобна“ експертиза и всяко възстановяване на виновни са още един пирон в ковчега на доверието.

В името на Сияна няма да мълча. В името на всички деца, които още са живи, няма да се откажа. Който се страхува от истината, да ме съди. Аз ще продължа да я казвам.", посочва той

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!