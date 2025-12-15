Николай Попов: Моля, помогнете да спасим живота на бебето Васви
Снимка: Булфото
Николай Попов се е заел с поредното добро дело. Този път бащата на Сияна помага със средства за лечението на болно дете.
"Както обещах, харча всички пари, които заедно с майката на Сияна получихме като обезщетения за смъртта на Сияна, за благотворителност. Ще осъдя застрахователя и ще даря и останалите пари на болни деца. Опитвам се да помагам най-вече за лечението на болни деца, които са напълно забравени от държавата. Преведох 10 000 лв. за лечението на бебето Васви", съобщава той във фейсбук профила си.
"Едва на година и половина, това мило дете води най-тежката – за живота си. Бори се с коварната болест рак", допълва още Николай Попов.
Ето какво написа още във фейсбук той:
След всички дарения, които направих, събирахме парите за болните деца за часове. До тук помогнахме на много деца и възрастни.
Всеки път, когато дарявам, ме следват хиляди хора и така събираме парите за часове.
Моля и вие да помогнете, за да спасим живота на Васви.
Скоро ще ви покажа един проект, по който работя безвъзмездно повече от 10 години и той до месеци ще бъде готов.
В София ще имаме детска болница. Разбира се, че не държавна, но там ще се лекуват деца безплатно.
Държавата не може да построи половин век една болница.
В името и в памет на Сияна и децата на България аз ще продължа да помагам.
Ще продължа и да се боря за промяна. Силен съм, защото имам вас.
Може да помогнете по следната сметка:
IBAN:
BG97BUIN95611000740294
Получател: Фондация Павел Андреев
Основание: лечение на Васви Емин
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!