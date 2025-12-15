Николай Попов: Моля, помогнете да спасим живота на бебето Васви

Снимка: Булфото

Николай Попов се е заел с поредното добро дело. Този път бащата на Сияна помага със средства за лечението на болно дете.

"Както обещах, харча всички пари, които заедно с майката на Сияна получихме като обезщетения за смъртта на Сияна, за благотворителност. Ще осъдя застрахователя и ще даря и останалите пари на болни деца. Опитвам се да помагам най-вече за лечението на болни деца, които са напълно забравени от държавата. Преведох 10 000 лв. за лечението на бебето Васви", съобщава той във фейсбук профила си.

"Едва на година и половина, това мило дете води най-тежката – за живота си. Бори се с коварната болест рак", допълва още Николай Попов.

Ето какво написа още във фейсбук той:

След всички дарения, които направих, събирахме парите за болните деца за часове. До тук помогнахме на много деца и възрастни.

Всеки път, когато дарявам, ме следват хиляди хора и така събираме парите за часове.

Моля и вие да помогнете, за да спасим живота на Васви.

Скоро ще ви покажа един проект, по който работя безвъзмездно повече от 10 години и той до месеци ще бъде готов.

В София ще имаме детска болница. Разбира се, че не държавна, но там ще се лекуват деца безплатно.

Държавата не може да построи половин век една болница.

В името и в памет на Сияна и децата на България аз ще продължа да помагам.

Ще продължа и да се боря за промяна. Силен съм, защото имам вас.

Може да помогнете по следната сметка:

IBAN:

BG97BUIN95611000740294

Получател: Фондация Павел Андреев

Основание: лечение на Васви Емин

