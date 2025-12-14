Кадър Фб

Тъжен пост написа бащата на Сияна Николай Попов:

На 31 декември изпращам най-черната и тъжна година от живота ми.

На тази дата се навършват и девет месеца без Сияна.

Най-много ми липсва нейната топла прегръдка, мила усмивка и безкрайна добрина.

Все чакам да ми се обади, за да ме попита дали може да помогнем на някоя животинка или дали може да купи храна на скитника пред магазина.

След като тя си отиде, и този човек изчезна, а всеки ден беше там – на студ и пек – чакащ някой да сподели залъка си с него.

Сякаш тя беше изпълнила мисията си и отиде от този свят.

Последния път, когато я изпратих, се скарахме, че закъснява за училище. Просто исках да я възпитам като отговорен човек. Като всеки родител. Винаги се разделяхме с целувка или прегръдка.

Тогава сякаш в съзнанието ми изплува една препоръка от сестра ми – никога не се разделяйте с близките си хора скарани, разсърдени… защото повече може да не ги видим.

Аз не я видях повече.

Писахме си, говорихме си, изпращахме си целувки по телефона. Каза ми „обичам те“ и повече не я чух.

На сутринта, преди да си отиде, ѝ пратих едно сърчице. Видя го и не ми отговори, защото е бързала да изпрати гривничка на дете в инвалидна количка.

Това е нашата история.

Никога не се разделяйте с любимите си хора без прегръдка и целувка.

Защото не знаем колко дни имаме на този свят и това може да са последните прегръдка и целувка за нашите любими хора или за нас.

От един баща

Николай

