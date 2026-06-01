Николай Попов: На празника на децата искам да напомня за едно дете, което остана без майка

Кадър Фейсбук, Н. Попов

"Днес, на празника на децата, искам да напомня за едно дете, което остана без майка. През август миналата година дрогираният младеж Никола Бургазлиев прегази с АТВ две семейства в Слънчев бряг. Майката Христина си отиде, а малкият Марти и до днес се възстановява от тежките си травми.

Детето в момента е със 100% инвалидност." Това написа във фейсбук Николай Попов, бащата на загиналата Сияна.

"Марти се учи на всичко наново, сякаш скоро се е родил. Вече изкачва стълбите сам, макар и трудно", разказва той.

"Искам сърдечно отново да благодаря на лекарите в УМБАЛ – Бургас и УМБАЛСМ „Пирогов“, които спасиха Марти. Благодаря специално на проф. Гончев и д-р Валентин Димитров за цялата помощ, грижа и съдействие, които оказаха за спасяването на един детски живот", пише още Николай Попов.

"Съдбата ме срещна със семейството на Марти и Христина. Станахме близки приятели. Моля ви да ги подкрепим на 04.06. /четвъртък/ от 8:30 ч. пред Окръжен съд – Бургас. Тогава е насрочено делото за тежката катастрофа с подсъдим Никола Бургазлиев", апелира бащата на Сияна.

"Имаме нужда от вас, защото правосъдието в България обикновено лишава жертвите от справедливост, а помага на виновните. Най-вероятно Никола Бургазлиев ще поиска по-лека мярка предвид приключилото разследване и навлизането на процеса в съдебна фаза. Чакам ви пред съда в Бургас", завършва Николай Попов.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!