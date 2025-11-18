Николай Попов: Нехайството на политиците ще избие в един момент, а аз няма да спирам тълпата, която ще тръгне към парламента
Доста препятствия има по пътя ми. Но няма да се откажа. Има доста хора, които ме подкрепят. Затова подготвихме петиция за оставката на Галина Захарова.
Това в ефира на БНТ каза Николай Попов, баща на загиналата в катастрофа край Луковит 12-годишна Сияна.
По думите му председателят на ВКС трябва да поеме отговорност за всички спорни съдебни решения.
"Огромният проблем е, че корупцията в съда трудно се доказва. Съдиите се крият във вътрешното си убеждение. На г-жа Захарова има обаче много различни вътрешни убеждения.
Давам пример: Присъда за 6 години за 2 живота за Ани и Явор например.
Цялата обществена реакция тогава беше насочена към прокуратурата. Но тя настоява за по-тежко наказание, а то се определя от съда. Прокуратурата си е свършила работата.
Административният ръководител трябва да поеме отговорност. Има много недостатъци и липса на дисциплина в съда. Ако има подобна гавра от прокуратурата - няма да се поколебая да поискам оставката и на главния прокурор", подчерта Попов.
Разделение на инцидент и пътно убийство
Той е категоричен, че няма да се впуска в политиката.
"Моята мисия е за намаляване на жертвите по пътищата. не може през мен да говори всеки да постигне нещо. Политическа страна няма да взема. Всички политици са виновни за правосъдието, пътната инфраструктура и т.н.
Настояваме за реформа в правораздаването. Мотаенето на дела по 7-8 години е огромен проблем. Няма война между институциите, а война срещу гражданите.
Да си оправят нещата в Наказателния кодекс. Не може невинни хора да влизат в затвора. По непредпазливост например може да лежите за 15 години в затвора. Трябва да се разграничат инцидент и пътно убийство. Но когато примерно спукате гума, някой се хвърли пред вас - не може да го сравнявате с пиян, дрогиран шофьор или някой който кара с бясна скорост.
Нехайството на политиците ще избие в един момент, а аз няма да спирам тълпата, която ще тръгне към парламента", предупреди бащата на Сияна.
Той говори и за предстощото заседание по делото на убития в София Филип
"Делото на Филип се води от същата съдийка, която оправда полицаите - ескортирали дрогирания шофьор, убил френски гражданин - Снежина Колева.
Имаме дрогиран и пиян шофьор, убил дете на пешеходна пътека на метри от МВР. Слиза и си оглежда калника как му е. И ние трябва да доказваме, че този човек е виновен. 20 заседания са това - представете си какво им е на родителите", каза Попов.
Експертизата за Сияна
"Вещото лице Станимир Карапетков е манипулирал експертизата за Сияна. Така се оставят вратички този шофьор да се измъкне. Ще се прехвърлят вина към АПИ, строители и т.н.
Адвокатът на шофьора уж безплатно щял да го защитава, но е получил 48 хил. лева от транспортната фирма. Явор Нотев е бивш депутат. Това е отвратително.
Ако вие убиете човек на пътя - ще ви плати ли БНТ 50 хил. лева да се измъкнете", попита Попов водещите. .
"Дано никога не се случва", подчертаха водещите Симеон Иванов Христина Христова
Гражданското движение, което създавам, е да притиска политиците, не е политическа партия. Да търси справедливост и да дава решения за промяна. Това е моята мисия, след това което ми се случи.
