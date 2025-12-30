Николай Попов: Нещастни продажници, настъпихте мина. Имам и сила, и подкрепа да се разправя с вас

Кадър Фб

Бащата на Сияна заговори за темата, която се обсъжда в социалната мрежа.

Дали не е време да влезе в политиката директно с каузата, която имат и хиляди семейства в България, загубили близки.

Ето какво коментира той:

"Стотици хора ми пишат всеки ден с призив да създам партия и да участвам на изборите. Казват, че си губя времето и хабя енергията с граждански движения.

Ако за да получим справедливост и да спасим живота на други хора, трябва да създаваме партия, означава, че сегашните партии и цялата организация на управлението са в тотален колапс.

Неоспорим факт е, че правителството Желязков се провали тотално в борбата с пътния травматизъм. Въпреки всички мерки няма резултати. Доказателство за това е наричаната от някои статистика, а от мен - моята съдба, хрониката с убитите на пътя, където е и моето дете.

Дори съществуват съмнения, че този зловещ списък се манипулира, за да се замаже жестоката картина на пътните убийства.

Аз пак казвам, че корупцията уби Сияна. Скоро ще ви покажа и коя партия как е поддържала пътя Телиш - Радомирци, през който минаваше целият трафик от Западна Европа към Турция.

Само едно ще ви кажа - настъпихте мина. Имам и сила, и подкрепа да се разправя с вас. И ще го направя. Обещавам. Нещастни продажници."

