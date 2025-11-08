Николай Попов: Някой е откраднал пътя за да си купи кола, яхта, къща, къщи с нашите пари. Та на всичко отгоре да открадне и децата ни

Кадър Фб

Бащата на Сияна написа тежки думи в социалната мрежа:

Днес си щастлив, защото имаш прекрасно дете. Добро и мило.

Събуждаш се и след миг разбираш разбираш, че всичко свърши. За живота, който си създал, отгледал, обичал.

Свърши не заради болест, бедствие, а заради някой безумник решил, че е безсмъртен.

Някой който хвърля 40 тона бомба върху детето ти.

И вече нямаш дете, нямаш нищо.Не не си застрахован и аз не бях….

Прибираш дъщеря си, без да я видиш, защото е ужасно.

Някой е откраднал пътя за да си купи кола, яхта, къща, къщи, да пълни гардероби и шкафове и с нашите пари. Та на всичко отгоре да открадне и децата ни. Живота им.

И не само децата - майките, бащите, сестрите, братята.

За тях ние не значим нищо. Ние сме просто стадо, което да доят. За пари, проклети пари.

Да, те са виновни, крадоха от пътищата, оставиха всякакви да беснеят по улиците и да убиват.

Виновни са всички, които ни управляваха през последните 35 год.

Всички без изключение.

Казвам го и се подписвам.

И за какво са им тези пари? Дори не могат да им се порадват, защото парите не са щастие.

Когато нямаш за кого да ги похарчиш, нямаш кого да направиш щастлив. Дори кого да излекуваш с пари. Защото днес и здравето се продава. Скъпо…

После идват още мъки - съд, адвокати, експерти, и те жадни за пари.

За много пари. Готови да продават души за пари.

И накрая всичко свършва и за тях - отиват си с два парцала, чифт обувки, някое сако.

И какво? Какъв е смисълът на всичко това?

Крал си, убивал си, трупал си и пак си там - където си пратил стотици невинни души. Не си направил никого щастлив. Напротив. Отнел си….

Не може повече да е така…..

