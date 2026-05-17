Николай Попов: Основната вина за многобройните пътно-транспортни произшествия в България е на АПИ

Войната по пътищата беше посочена като приоритет на вътрешното министерство, който беше зададен лично от министър-председателя Румен Радев. Обещанията на МВР са да не измерват резултатите на областните дирекции по броя на фишовете за нарушения на пътя, а по броя на пътно-транспортните произшествия.

Тази битка е един от основните двигатели и на лидера на "Сияние" Николай Попов.

"Радвам се, че г-н Радев ни е чул и че се е вслушал във всичко това, което говорихме преди и по време на кампанията. С "Прогресивна България" имаме неформална комуникация и предстои в близко бъдеще среща, на която ние да изложим нашите предложения и да настояваме и да искаме, по същия начин, както сме искали от всички други управляващи преди това, да се случат тези неща, за които нямаме комуникация," заяви в "Говори сега" по БНТ той.

Според него, мандатът на "Прогресивна България" е започнал с фалстарт в управлението на пътищата и това е връщането на инж. Ивайло Денчев, който според МРРБ и техния вътрешен инспекторат носи вина за състоянието на пътя, на който загина дъщерята на Попов Сияна. "Той беше върнат в областното управление в Плевен на 7 май, беше върнат като началник. Заповедта за неговото връщане е подписана в същия ден, в който се закле служебният кабинет. Дали това е задкулисие, дали това е някакъв план, предстои да разберем."

Основна вина за многобройните пътно-транспортни произшествия в България има АПИ, заяви Попов. „Пътната мрежа е в ужасно състояние, не се строят качествено пътища, така че там трябва да бъде търсена отговорност и там трябва да бъдат търсени промени. Затова ние в предизборната кампания предложихме една структурна реформа - АПИ да бъде трансформирана в агенция, която да осъществява контрол на пътните ремонти, и контролът, който в момента е в МРРБ, да бъде изваден в тази независима агенция, която освен да печата диплянки, да има контролни функции и да води реална борба с войната по пътищата. В тази държавна агенция за пътна безопасност могат да преминат всички интелигентни системи от Министерство на транспорта. Тогава получаваме един контролен орган с чудесни функции", обясни той и добави, че Агенцията за пътна безопасност е паразитен орган, пише cross.bg.

