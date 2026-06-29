Николай Попов: Поредната трагедия на пътя...

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Поредната трагедия на пътя... Това написа във фейсбук бащата на загиналата Сияна - Николай Попов.

"Преди малко, по първоначални данни, турски водач е заспал зад волана, навлязъл е в насрещното движение и се е ударил челно в камион движещ се според правилата. Един човешки живот вече е загубен. Друг пътник се намира в реанимация и лекарите се борят за живота му", написа още той.

"Само един миг. Толкова е нужен, за да приключи нечий живот. Един миг умора, едно затваряне на очите, една секунда невнимание – и след тях остават разбити семейства, почернени родители, деца без родители и хора, които цял живот ще живеят с болката", пише още Николай Попов.

"Шофирането не е състезание и не е рутина. То е огромна отговорност. Ако си уморен – спри. Ако ти се затварят очите – спри. Няма товар, няма срок, няма среща, която да струва повече от човешкия живот. Всеки ден ставаме свидетели на нови трагедии. Всеки ден някой не се прибира у дома. И всеки ден си обещаваме, че това трябва да спре. Моите искрени съболезнования към близките на загиналия. От сърце пожелавам на пострадалия да се пребори и да оцелее", добавя също той.

"Животът няма резервни части. Нека не го забравяме, когато сме зад волана. Днес загиналите са двама. Денят не е свършил...

P.S. преди минути на АМ Тракия е станало друго ПТП между камион и лек автомобил без загинали", завършва Николай Попов.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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