Николай Попов: Само за ден помогнахте с 19 хил. лева за лечението на д-р Курдова, добавям и от обезщетението за Сияна

снимки: Фейсбук, Николай Попов

Благодаря на всички, които дариха средства за лечението на д-р Моника Курдова. Само за ден, след поста ми по сметките на доктор Курдова постъпиха над 19 000 лв. Днес добавих още 4 000 лв. от обещетението, което получих за смъртта на Сияна. Това написа преди минути във Фейсбук Николай Попов - бащата на убитата на пътя Сияна.

По думите му за лечението на д-р Курдова обаче са нужни още около 45 000 лева.

"Моето желание е да дарявам за деца. Но нямаше как да подмина тази кампания, защото лекарите са хората, които спасяват живота ни всеки ден. Включително на децата ни!", посочва Попов.

Доктор Моника Курдова страда от рядък и много агресивен рак. Оцеляла е по чудо след множество операции.

За жалост коварната болест се е появила отново и е необходима терапия в Чехия.

