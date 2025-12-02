Николай Попов: Спящият народ мълчи, когато убиват децата му. Но щом му бръкнат в джоба - се събужда
Кадър Фб
Николай Попов написа своя коментар за протестите.
Ето какво казва той:
Спящият народ мълчи, когато убиват децата му. И кротко плаща кръвен данък. Аз платих такъв на мафията.
Но щом му бръкнат в джоба - се събужда.
Сега, когато сме вече будни, се надявам да разберем едно:
На следващия протест трябва да потърсим сметка за откраднатите ни деца.
За техния живот.
И за системата, която продължава да убива всеки ден.
