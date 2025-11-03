Николай Попов: Уволнените служители на АПИ след смъртта на Сияна ме заплашват

Булфото

"Уволнените служители на Агенция "Пътна инфраструктура" след смъртта на Сияна ме плашат с институции". Това написа преди минути във Фейсбук почерненият баща Николай Попов.

В поста си Попов показва съобщение, получено от Александър Върбенов, което гласи следното:



"Уважаеми, г-н Попов, майка ми Иванка Върбенова е изпратила писмо с вх. № 94-00-7558/30.10.2025г. до председателя на АПИ - инж. Йордан Вълчев. Само час след това започнахте атаката си срещу нея с публикация от 30.10.2025г. в профила си във Фейсбук.

Прилагам писмото като снимки в коментарите, за да се запознае обществеността с него.

За неверните и клеветнически твърдения от Ваша страна вече е потърсено съдействие от компетентните органи."

Под публикацията на Николай Попов за минути се написаха десетки коментари в негова подкрепа: "Ники, знам, че няма да поддадеш и на този натиск! Зад теб и Сияна стои цял един народ!", "Нахални, арогантни, нагли. Такива са днешните държавни служители! Ние позволихме като общество с бездействието си последните 20 годни! Г-н Попов, вие сте стожер за справедливост, морал и честност. Не сте сам в тази битка!", "Мафията започва да търси справедливост по съдебен ред за безхаберието си и със заплахи...е това ако е държава..".

