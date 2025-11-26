Николай Попов: В ход е операция Димна завеса в България

Кадър Фб

Активистът за пътна безопасност и баща на загиналата при катастрофа Сияна – Николай Попов, отправи остър призив към министър-председателя Росен Желязков. В своя позиция, публикувана в социалните мрежи, Попов настоява за провеждане на прозрачен публичен конкурс за избор на нов председател на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" (ДАБДП).

Повод за реакцията му е информация за готвени рокади в ръководството на агенцията. Според Попов се подготвя назначаването на Бойко Рановски за председател на структурата, след като настоящият ръководител Малина Крумова бъде пренасочена към друго ведомство, цитира Дунав мост

"Операция димна завеса"

"В ход е операция димна завеса", написа Николай Попов и определи потенциалното назначение като опит за "замазване на очите". Той твърди, че Рановски е назначен по спешност като заместник-председател, за да може автоматично да поеме поста като изпълняващ функциите, след като Малина Крумова заеме позиция на заместник-министър на иновациите и технологиите.

"Мисля, че мина времето на поставянето на „изпълняващ функциите“ на всички нива в държавата. Започвайте от главен прокурор, стигайки до шеф на агенция. Трябват ни устойчиви решения, а не лъжи", категоричен е Попов.

Критики към Бойко Рановски

В обръщението си Николай Попов изразява силно недоволство от професионалната биография на спрягания за поста. Той описва Бойко Рановски като "проваления бивш шеф на ДАИ" и "близък до ГЕРБ бивш катаджия".

"Ако такъв конкурс не бъде проведен, това означава, че отново ни лъжете и замазвате очите до следващата тежка катастрофа. Стига. Осъзнайте се! Достатъчно време изгубихте с вашите мерки със спорен ефект", заяви Николай Попов.

Черната статистика продължава

Попов припомня, че България продължава да бъде лидер в Европа по брой убити и ранени на пътя. Според него за отговорните постове трябва да се търсят експерти, които могат да свършат реална работа, а не "правилните хора със съмнителни възможности".

Позицията на почернения баща идва на фона на продължаващото обществено напрежение заради войната по пътищата и липсата на ефективни мерки от страна на институциите за намаляване на жертвите.

