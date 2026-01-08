Николай Попов: Засегнах много интереси и днес също ме заплашиха

Редактор: Недко Петров

Стопкадър 7/8 TV

Бащата на загиналата на пътя Сияна обяви, че заплахите срещу него продължават. Николай Попов разкри пред Крум Савов, че днес също е бил заплашван, и вече възнамерява да подаде сигнал в полицията. Попов е категоричен, че очевидно е засегнал много интереси за доста пари, и това е естествения резултат на това, което е направил.

Нещата се обръщат срещу мен. Не бих казал, че ме притесняват тези заплахи, но ме притеснява абсурдния начин, по който се отправят. Моят профил е толкова публичен, че ежедневно между 1 милион и 2 милиона души са на моята стена. Включително и днес получавам такива заплахи, и нито една институция не се самосезира да провери какви са тези хора, защо го правят и дали има някаква реална опасност, каза Попов.

Имаше преди Нова година отново такива заплахи. Тогава моят приятел Мартин Янчев сигнализира и установиха лице в Германия, твърдейки, че е с психични отклонения. Но тези заплахи не спират, те продължават и това е цинизма. Най-безообразното, което виждаме в България, е, че няма никакъв респект от закона. Може да си заплашваш, който и както си поискаш, дори публично, защото тези заплахи не са лични съобщения, те са на стената ми във Фейсбук, и ги четат всички хора, които влизат там, продължи той.

До момента реакция от съответните институции няма, а и аз не съм подавал сигнал, но ще подам, защото това не може да продължава. Няма да търпя тук някакви хора да малтретират семейството ми, достатъчно страдаха. Семейството ми се притеснява, защото знаят какво правя и срещу какви интереси заставам, и затова регират доста по-спонтанно, допълни по 7/8 TV Николай Попов.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!