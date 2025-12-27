Николай Попов: Защо не дойдохте и на гробовете на нашите деца?

Кадър Фб

Бащата на Сияна посече политиците, които се снимаха на Тюркян чешма вчера.

"Вчера станахме свидетели на поредната безпрецедентна политическа демагогия.

Две противоположни политически формации се надпреварваха да се снимат на гроба на убитата по време на Възродителния процес Тюркян.

Мир на душата ѝ.", пише той.

"Къде бяхте толкова години?

Защо не дойдохте и на гробовете на нашите деца? Да ни видите, да ни чуете?", пита той.

"Същите тези политици, като част от парламентарните партии, отказаха да ме приемат заедно с другите родители на убити деца и няколко НПО, с които им изпратихме писмо с искане за среща - по темата за правосъдието и продължаващите безобразия по пътищата.

След това с някои от тях имахме и лична кореспонденция. Тече трети месец, а среща няма.

Напротив - срещу мен бяха активирани всякакви анонимни страници, тролове и медии, за да бъда изкаран като вреден и опасен.

Да, опасен съм. Най-вече за статуквото, което си подмята топката и се подиграва с нас.

Оттогава има забрана да бъда допускан в националните медии.

Забраната важи и за отразяване в много електронни медии.

Това не им стигна - опитват се да заглушат и тази трибуна тук, с доклади за какви ли не неща. Ако не знаете - аз причинявам хранителни разстройства, самонараняване и използвам чуждо авторско право.

Заради такива доклади страницата ми е ограничена.

Въпреки това всеки ден достигам до поне 1 милион българи.

Чудят се: „Откъде се появи този? Каква е тази подкрепа за него? Ние толкова години се пънем и нямаме такава.“

Имам подкрепа, защото за разлика от вас имам кауза, искрен съм и хората ми вярват.

Вашата кауза е власт и пари.

Вие сте едни долни продажници.

Скоро ще разберете, че сте прекалили - но всичко с времето си.

Късмет и успех в лъжите.

Последвайте страницата ми. Така ще бъде по-трудно да ни заглушат!"

