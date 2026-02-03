Николай Радулов за случая с хижа "Петрохан": Не изключвам подобни убийства и през следващите дни

Снимка: Булфото

Отново научаваме за нещо, което се случва, след като намерим трупове. Убитите са си позволявали да действат като организация, която има определени властови правомощия. Изглежда за пореден път МВР действа реактивно, вместо както му повелява Законът за МВР и Стратегията за национална сигурност – проактивно. Това каза експертът по национална сигурност и заместник-председател на парламентарната група на МЕЧ Николай Радулов в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио Фокус.

Според него ДАНС и МВР би трябвало да разполагат с информация за дейността на убитите, за участието им в някаква престъпна организация и за наличието на въоръжение.

"Хора са ги виждали, били са разпитвани, проверявани. Те са свидетели, че убитите са били въоръжени. Това няма как да не е известно на МВР и на ДАНС и това поражда много въпроси“, коментира Радулов.

Според него убийството вероятно е свързано с престъпната дейност на групата. "Такива случаи на екзекуция обикновено са свързани с вътрешни разпри в организации, които се занимават с наркотици. Тези хора очевидно са познавали извършителя, защото при цялата тази охрана от камери, сигнални системи и кучета, те са застреляни, въпреки че са разполагали с оръжие, като че ли без да окажат никаква съпротива. Такива екзекуции са свойствени за организации, които се занимават с трафик и разпространение специално на кокаин“, обясни експертът по национална сигурност.

Той не изключи още подобни убийства в следващите дни.

"Когато започне разчистване на сметки в една организация, занимаваща се с наркотици, това продължава, докато всички свидетели не да бъдат ликвидирани“, поясни Радулов.

По думите му големият проблем е свързан с некомпетентното управление на МВР.

"Това, което виждаме, е старателна дейност на служителите, които сега ще се опитват да разкрият престъплението, и некомпетентна дейност на управляващите, които не знаят кои са приоритетите в дейността на службите за обществен ред и сигурност“, коментира Николай Радулов.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!