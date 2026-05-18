реклама

Николай Шушков е новият директор на Агенция "Митници"

18.05.2026 / 13:08 0

Булфото

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев назначи Николай Шушков за директор на Агенция „Митници“. От поста е освободен Георги Димов, съобщиха от Министерството на финансите (МФ).

Николай Шушков е дългогодишен служител в Агенция „Митници“, където е преминал през различни нива – митнически инспектор, началник на митнически пункт, началник на митница, директор на Регионална митническа дирекция-София. Бил е ръководител на Митнически департамент на Thessaloniki Port Authority S.A. dry port Sofia – „ТПА“ София“ ЕАД.

В периода 2022 - 2023 г. Шушков е заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. Преди това е областен управител на област Благоевград. Два пъти е бил заместник-кмет на община Благоевград. 

Висшето си образование е завършил в Полтавския университет по икономика и търговия в Украйна. Преминал е специализация по митнически контрол в Европейския съюз в гр. Елспет, Нидерландия, посочват от МФ, предаде БТА. 

Георги Димов беше назначен за директор на Агенция „Митници“ през април 2024 г. от тогавашния служебен вицепремиер и министър на финансите Людмила Петкова.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама