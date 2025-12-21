Николай Стайков: Цънцарова е единственият журналист, който направи разследване за Пеевски

Кадър Ютуб

Съоснователят на „Антикорупционния фонд“ Николай Стайков бе специален гост в „Седмицата на Дарик“, за да новината, че водещата на сутрешния блок на bTV Мария Цънцарова вероятно е свалена от ефир. Стайков коментира и актуалната вътрешнополитическа ситуация в края на последната работна седмица на Народното събрание за 2025 година, в която президентът Румен Радев направи консултации с всички парламентарно представени формации.

„Важно е да си припомним кой кого е. За един журналист най-добре говори неговата работа. Специално за Мария Цънцарова си струва да си припомним, че тя е била разследващ журналист преди да стане водеща – тя е автор на знакови разследвания. Едно от тях е за ваксинацията на антиваксарите от „Възраждане“, друго такова е за „ХелпКарма“. Добрата разследваща работа води до врагове с политическа власт“, заяви Николай Стайков.

„Мария Цънцарова е направила първото и единствено в телевизиите разследване на политическия фантом Делян Пеевски. Няма един жив съученик на Делян Пеевски, който да покаже снимка с него. Искам да припомня още две разследвания на Цънцарова – как контрапротестите в защита на правителството на Пламен Орешарски се извършваха от две криминални лица, които бяха арестувани с прокурорска заповед в центъра на София, както и разследването за Велислава Кръстева, пиар на ДПС и Делян Пеевски. Последно я видяхме до него при представянето на музейната експозиция в кабинет „222 А“, коментира още той.

„Имаме три твърди факта до този момент – публикациите, които цитират сериозни източници от медията, че тя ще бъде свалена от екран, вторият факт, че ще има промяна, бе потвърдено от самите собственици под една уклончива форма, че нещо се договаря, но то бе потвърдено, а третият факт е, че Мария Цънцарова не е коментирала нищо, с което се усилват съмненията, че става дума за допълване на престижния списък със силни журналисти с остри въпроси, които са били освобождавани тихомълком или по по-силен начин през годините назад“, заяви Стайков.

„Надявам се списъкът с журналисти да е фалшива тревога, но не ми изглежда към този момент така“, каза той.

„Хващаме политиците да си искат някакви неща от собственици на медии. Какво се случва всъщност? Как работи балансът между обществения интерес и бизнес интересите на собствениците им? Това е голямата тема. В NOVA ситуацията не е различна. Двете телевизии са обвързани с мобилни оператори в лицето на „Йеттел“ за bTV и „Виваком“ за NOVA. Въртят се информации и за други големи обществени поръчки на собствениците на bTV, които са за над 1,2 милиарда лева“, каза Стайков.

„Медиите на Пеевски някак си се оказаха тихомълком в медийното портфолио, в което е и NOVA. Знаете, че да имаш вестник през 2025 година, който дори няма нормално дигитално съдържание, както е „Телеграф“. Да си купуваш вестник, който разчита само на продажби на хартия, е като си купиш фабрика за факс машини. Тихомълком медиите на Пеевски се озоваха. Такива разговори има.“

„Въпросът кой взима решенията е към ръководството на bTV. Това, което знаем, е, че началникът на Мария Цънцарова е Асен Иванов, който е бивш журналист от ТВ7, който е известен с една снимка от предизборна кампания на Николай Бареков с кебапчета на скара. Оттам нататък няма как да знаем вътрешното взимане на решения. Още от регистрацията и получаването на bTV от 2000 година, още тогава стана ясно, че уставът има клауза, която дава на миноритарния местен партньор правото на избори и вето върху прекия началник в случая на Мария Цънцарова. Много дълги години единствената медия, която се занимава с тази тема и не я беше страх да коментира, е медията, в която аз тогава работих – „Капитал“. Това положение остана 10–15 години с миноритарен местен акционер, който има особени права върху новинарското и публицистично съдържание директно“, заяви Николай Стайков.

„Нека дадем шанс на ситуацията, за да разберем дали става дума за трудово-правен спор. Може да става дума и за договаряне на някакво изплащане на определени суми и да се гарантират някакви клаузи за неразкриване на информация. Посланието не е добро, но заради обществената реакция се надявам да е добро. Тази сутрин включих за малко БНТ, в която Георги Любенов започна с това, че частната медия може да си уволнява. Той постави директно като първа тема и защити правото на една частна медия да си уволнява когото си иска. Това е важен въпрос – дали една частна медия може да прави каквото си иска с редакционната медия“, коментира Стайков.

„Аз забелязвам, че телевизиите участват в институционалното пренебрегване и потулването на разследвания. Игнорират се и не се информира публиката. Общественият интерес предполага, че когато имаме голямо и хубаво разследване, то да бъде поето от всички медии – тук не трябва да дума за конкуренция. Имаме няколко милиона гледания на „8-те джуджета“ от всичките му части. Докато няма институционална реакция, обаче, това не влиза никога в новинарския поток. Тук е големият проблем с независими журналисти в сутрешни или следобедни блокове. Не само Мария Цънцарова и Златимир Йочев го правят – те вмятат въпроси, които не са минали в информационния мейнстрийм. Такива вмятания помагат на силни казуси и разследвания, не само нашите. Има и други разследващи екипи, които са в сходна ситуация. Затова е важно за тях сутрешните блокове да бъдат по-контролирани и да има по-послушни журналисти, например Георги Любенов в БНТ, който пренебрегва теми. Не очаквам да коментира дори нашите разследвания или, ако ги коментира, да го направи в негативен контекст“, заяви Николай Стайков.

„2025 – „Нова надежда“, както е в „Междузвездни войни“. Новата надежда не ми е толкова в политиците, защото нямаме нови политици, но имаме нови лидери на политически партии. Новата надежда идва от новото поколение, което изненада всички със своята заявка за обществено присъствие и ангажираност. Изненада приятно хора като мен, които си мислеха, че сме обречени да живеем в имитационен демократичен продукт, наречен правова държава, който на вид е истински, но на вкус не е същият. Това бе неприятна изненада за политиците, които са на върха на пирамидата и са изградили свои устойчиви сфери на влияние. Изведнъж се оказа, че идва ново поколение“, заяви Николай Стайков пред Божидар Русев.