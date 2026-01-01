Николай Вълканов: Инфлацията ще се понижи през следващите години

кадър бТВ

Инфлацията в България ще навлезе в период на по-ниски стойности, а въвеждането на еврото няма да доведе до поскъпване на живота. Това обяви председателят на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов в специално студио на bTV тази вечер.

"Вижда се едно успокоение на цените, дори спад на международните борси", заяви Николай Вълканов. Той подчерта, че потребителите могат сами да се уверят в това, като сравнят цените в рекламните брошури на големите вериги от миналата година и сега. Според него при някои стоки вече се наблюдава не просто задържане, а реално намаление.

Валканов е категоричен, че страховете за шоков скок на цените при смяната на валутата са неоснователни. Той даде пример с държави като Хърватия и Словакия, където решаващ фактор е била общата икономическа среда, а не самият акт на присъединяване към еврозоната. Според него България влиза в благоприятен период на по-ниска инфлация, който ще се запази и през следващата година.

Председателят на сдружението, което представлява най-големите търговски обекти за храни, горива и лекарства, посочи, че конкуренцията на българския пазар е "изключително ожесточена", което дава на потребителите възможност за избор и достъп до много промоции.

На въпрос за възможността за по-сериозно поевтиняване на стоките, Николай Вълканов предупреди, че рязкото и шоково понижение на цените би било лош сигнал за икономиката. Той обясни, че всичко зависи от глобалните вериги на доставки и подчерта, че търсенето и предлагането са единствените фактори, които определят пазарната реалност.

Валканов сподели и лични впечатления от Белгия, като отбеляза, че цените там остават по-високи от тези в България. Според него след приемането на общата валута сравненията между стандарта в различните държави ще станат още по-лесни и прозрачни за гражданите.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!