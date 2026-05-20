Николай Вълканов: Справедливата цена е пазарната

20.05.2026 / 08:39

Ще дадат ли ефект предлаганите мерки срещу високите цени на храните? Вчера премиерът Румен Радев проведе среща с представители на търговските вериги. Радев каза, че не иска нищо повече от това, което е в Германия, но и нищо по-малко. Премиерът уточни, че не се предлага таван на цените, нито на надценките, но иска изсветляване на цялата верига на ценообразуване.

Предложенията коментира в предаването „Здравей, България” изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов. Той е категоричен, че на българския пазар има достатъчно конкуренция и по отношение на наддценки, и на цени. 

„Това беше заявено категорично и от Росен Карадимов – председателят на КЗК, който каза, че на този пазар няма съвместно господстващо положение между пазарните играчи. Има достатъчно конкуренция не само между големите търговци, но и при алтернативните канали за дистрибуция”, каза Вълканов.

Той подчерта, че отделни примери с надценки от 90% нямат никакво отношение към средните цени в магазинната мрежа. „Това е смисълът, силата и хубавото нещо на конкуренцията - този, който дава цена или условия, които не са достатъчно атрактивни за потребителя или за доставчика, конкурентът му стои по-добре пазарно”, каза Вълканов.

И обясни, че всяка стока има различен стокооборот, а да се вадят единични примери е подвеждащо. За предложението да няма разлика от повече от 10% в надценката за еднакви типове продукти, Вълканов каза, че няма как да стане. 

„Ако имате 10 различни продукта в една продуктова група и поради различни причини – марка, потребителско възприятие или каквото и да е – имате различни надценки върху тях, вие по Закона за въвеждане на еврото не можете да вдигнете маржа на продуктите с минимална надценка. Това би било необосновано повишение на цените. Тогава какво би направил един търговец, който не може да си позволи да изравни маржа между продуктите в една стокова група? Може би ще махне продуктите с най-нисък марж”, обясни Вълканов.

„Голяма част от тези предложения са опасни за потребителите, не за търговците. Ако не отпаднат, ще бъдат атакувани на други места”, каза Вълканов.

