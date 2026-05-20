Николай Вълканов: Справедливата цена е пазарната

кадър: Нова тв

Ще дадат ли ефект предлаганите мерки срещу високите цени на храните? Вчера премиерът Румен Радев проведе среща с представители на търговските вериги. Радев каза, че не иска нищо повече от това, което е в Германия, но и нищо по-малко. Премиерът уточни, че не се предлага таван на цените, нито на надценките, но иска изсветляване на цялата верига на ценообразуване.

Предложенията коментира в предаването „Здравей, България” изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов. Той е категоричен, че на българския пазар има достатъчно конкуренция и по отношение на наддценки, и на цени.

„Това беше заявено категорично и от Росен Карадимов – председателят на КЗК, който каза, че на този пазар няма съвместно господстващо положение между пазарните играчи. Има достатъчно конкуренция не само между големите търговци, но и при алтернативните канали за дистрибуция”, каза Вълканов.

Той подчерта, че отделни примери с надценки от 90% нямат никакво отношение към средните цени в магазинната мрежа. „Това е смисълът, силата и хубавото нещо на конкуренцията - този, който дава цена или условия, които не са достатъчно атрактивни за потребителя или за доставчика, конкурентът му стои по-добре пазарно”, каза Вълканов.

И обясни, че всяка стока има различен стокооборот, а да се вадят единични примери е подвеждащо. За предложението да няма разлика от повече от 10% в надценката за еднакви типове продукти, Вълканов каза, че няма как да стане.

„Ако имате 10 различни продукта в една продуктова група и поради различни причини – марка, потребителско възприятие или каквото и да е – имате различни надценки върху тях, вие по Закона за въвеждане на еврото не можете да вдигнете маржа на продуктите с минимална надценка. Това би било необосновано повишение на цените. Тогава какво би направил един търговец, който не може да си позволи да изравни маржа между продуктите в една стокова група? Може би ще махне продуктите с най-нисък марж”, обясни Вълканов.

„Голяма част от тези предложения са опасни за потребителите, не за търговците. Ако не отпаднат, ще бъдат атакувани на други места”, каза Вълканов.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!