Николай Вълканов: Законът "Антиспекула" трябва да бъде оттеглен

кадър: Нова тв

Над 20 бизнес организации от различни икономически сектори излязоха с гневна реакция на приетия от НС на първо четене Закон за контрол на цените на основни стоки и услуги, добил популярност като закона "Антиспекула". Негови вносители са депутати от БСП, МЕЧ и "Величие", но законопроектът получи подкрепа на първо четене от всички парламентарни сили с изключение на ПП-ДБ.

Няма икономическа необходимост от такъв род мерки, категоричен бе в ефира на БНР Николай Вълканов – изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия, който е един от подписалите становището.

Голямата инфлация се натрупа в периода 2022 - 2024 г., а от тогава насам се забелязва спад, подчерта той, като уточни обаче, че това не означава спад на цените. Но поскъпването значително се забавя, посочи Вълканов. Според него това поскъпване няма никаква връзка с въвеждането на еврото. По думите му от няколко месеца не се наблюдава повишение на цените по отношение на храните.

Всички очаквания са за продължаване на забавянето на инфлацията и дори може да видим известен спад в цените на дребно в някои категории стоки, коментира Николай Вълканов в интервю за предаването "Преди всички".

Той отбеляза като изключително негативен ефект, който се наблюдава интензивно през последната година – безотговорното говорене, включително от хора на отговорни позиции:

"Те твърдяха някакви баснословни неща, че се случват в българската икономика, и да плашат хората с някакъв апокалипсис. А се видя, че на 1 януари нищо страшно не се случи. Нищо смущаващо няма".

Ако беше толкова лесно да се вдигат заплати със закон, да се вдигат доходи със закон или да се намаляват цени със закон, може би и други държави щяха да се сетят да го направят и целият свят да живее доста по-богато и доста по-евтино, отбеляза Вълканов. По думите му обаче икономическите реалности са много по-различни. И даде пример:

"Там, където злоупотребиха с подобен род мерки - единствената държава е Унгария, и там населението пострада изключително тежко – с най-високата инфлация в целия ЕС при храните. Тези мерки са доказано контрапродуктивни. Да се убеждаваме в обратното е нелепо".

Мнението на бизнеса е, че този закон трябва да бъде оттеглен. Според Вълканов такъв закон у нас би довел до намаляване конкурентоспособността на българските производители, а чуждестранната продукция ще стане по-конкурентна на нашия собствен пазар. Това ще нанесе тежка вреда и на хранително-вкусовата промишленост, и на българското земеделие. По думите му след такъв закон може да се очаква и повишаване на сивия сектор, както и липса на стоки в магазинната мрежа.

"Този законопроект е икономически вреден. Той вече вреди на имиджа на страната ни пред чуждестранните инвеститори и то във важен момент. Ако подобен законопроект все пак премине, последствията ще са много тежки и те ще са за всички нас като потребители, но те ще си имат конкретни имена, които са го подкрепили".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!