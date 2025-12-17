Николай Василев: Ако ви лъжат в рестото с левове, ще ви лъжат и с евро

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Бивш министър на икономиката и транспорта и съобщенията разкри какво очаква тези, които отидат да пазаруват на 2-ри януари, ако не успеят на 1-ви. Ще се случи същото, което става винаги. И сега, ако сте пазарували за 100 лева, и ви върнат по-малко, отколкото ви дължат обратно, значи са ви излъгали в магазините. Същото ще бъде и с еврото, каза Василев.

На 1 юли 1999 година се извърши деноминация на левовете, и тогава бе сложно човек да си припомни старите лилави банкноти защо са жълти или други. Но отнема един, два дни да си спомни човек кое какво беше, продължи той.

Българите пътуват отдавна, еврото го има навсякъде, имотите са в евро от 2002 година, така че това не е нова марсианска валута. Това е най-популярната валута в България, и след няколко дни този разговор ще приключи. Никой няма да пострада, да бъде измамен или да стане по-беден, защото сме в еврозоната, заяви още в „Тази сутрин“ Василев.

Той прогнозира, че първите сектори, които ще усетят кислорода на еврото, ще са инвестициите, външната търговия и туризма. Василев очаква по-силен туристически сезон през 2026-а заради Шенген, еврозоната и новия авторитет на България.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!