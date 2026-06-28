Николай Василев: Без нов бюджет до края на годината е по-добре от тази свинщина, която правят в момента

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Единственото нещо, което ПБ показват, че могат да правят, е да имат геометрична прогресия на разходите и дефицитите - това е шокиращо и безполезно.

Това каза пред БНР бившият министър на икономиката и на държавната администрация Николай Василев.

"За бюджета на кабинета "Желязков" използвах определението "маймунски" и казах, че последното ниво е "свинщина", сега се налага да използвам това определение, защото бюджетът на правителството на Румен Радев е два пъти по-лош. Следващата дума, която следва е "оставка", друго няма какво да кажа".

След два месеца грозно мълчание внесоха безобразен бюджет с 5,7% дефицит, който има разходи с 3 млрд. повече от бюджета, заради който имаше огромни протести през декември 2025 г., затова депутати и министри, освен финансовия, не излизат да го защитят, посочи той, пише факти.бг.

Това е бюджет на мързела, страха и некадърността, обобщи Николай Василев и подчерта, че и премиерът, и повечето от министрите и заместник-министрите в правителството са били в последните години на постове, на които са имали информация какво е състоянието на държавата и на публичните ѝ финанси.

"Този бюджет не подлежи на поправяне, не е нещичко, което да се коригира в движение. Целият бюджет трябва да бъде изхвърлен. Без нов бюджет до края на тази година е по-добре от тази свинщина, която правят в момента", коментира той.

Василев предложи 5 точки за по-добър бюджет - големи съкращения в държавната администрация, оптимизация на публичния сектор, концесии, парите за ток, спестяване на разходи, което трябва да прави администрацията.

Редактор "Екип на Петел",

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