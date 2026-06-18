Николай Василев: Годишните разходи трябва да се орежат с около 6 млрд. евро

кадър: Нова тв

Нямаме проблем с инфлацията в момента, не бих искал обществото да бъде облъчвано, каза бившият министър на икономиката Николай Василев в студиото на „Здравей, България“.

Според него България е на първо място по ръст на инфлацията в еврозоната по три причини - сгрешена бюджетна политика - с огромни дългове и дефицити; ефектите от войната - повишаване на цената на нефта; големият ръст на доходите.

Василев отбеляза, че за 30 години средната заплата у нас е нараснала с големи темпове - много по-бързо сравнено с инфлацията. „Не смятам, че 0,2% за два месеца е голям проблем на България. Преди 3-4 години и през 2008 година инфлацията беше далеч по-висока, да не говорим по времето на Виденов. Виновна е бюджетната политика, ако продължаваме така и догодина ще имаме такава инфлация“, коментира икономистът.

За него е слабост ограничаването на дълга до 3,8 млрд. евро, поискано от управляващите. „Правителството не е дало никакви идеи за бюджета. Въпреки това пораженчески веднага взима дълг. Няколко пъти бяха споменати микроскопични идеи за реформи - около 1%. А всъщност годишните разходи трябва да се орежат с около 6 млрд. евро. Същевременно властта предложи мерки за няколко десетки милиона. На другия ден се отказаха от тях след няколко негативни коментара. Една политическа сила, която за пръв път от 30 години има абсолютно мнозинство, трябва да има знанията, смелостта и волята да направи реформи. Иначе да си ходи. В момента има страх“, призова Василев.

Сред належащите мерки икономистът открои съкращения в държавната администрация (30 000 бройки, от които 12 000 - незаети), oптимизация в целия публичен сектор. „Министерствата можеше да са 4 по-малко, а агенциите - с 20%. В Полша например КЗК и КЗП са една комисия. Защо не закрихме ДАИ?“, попита Василев.

По думите му процедурата по свръхдефицит не може да предизвика реформа, ако няма политическа воля. Сред останалите откроени мерки според него са премахване на парите за електроенергия, както и концесия на публичната инфраструктура, начело с магистралите. „Държавните и общинските предприятия трябваше отдавна да бъдат приватизирани в голямата си част. Те са неефективни и губещи, освен това са и място за настаняване на партийни хора с големи заплати“, смята бившият министър.

Николай Василев подкрепи идеята самозаплащането на осигуровките на държавните служители да става паралелно с вдигането на заплатите им. Относно инициативата „Кошница с грижа“ икономистът изрази мнение, че комунистическият контрол на цените е загуба на време.

Редактор "Екип на Петел",

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