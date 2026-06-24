Николай Василев: Проектобюджетът е най-разочароващият и лишен от реформи през последните години

Кадър БНТ, архив

Проектобюджетът е най-разочароващият и лишен от реформи през последните години, заяви бившият вицепремиер и министър на икономиката, транспорта и държавната администрация и административната реформа в три последователни правителства Николай Василев в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Фокус.

По думите му е очаквал новото управление да предприеме по-смели мерки за ограничаване на разходите и намаляване на бюджетния дефицит.

Според него при заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт и планирано ново дългово финансиране държавата продължава политика на увеличаване на разходите без съпътстващи реформи.

Той посочи като пропуснати възможности съкращения в администрацията, реформи в публичния сектор, концесиониране на инфраструктурни обекти и ограничаване на определени държавни субсидии.

Василев изрази мнение, че бюджетният дефицит е неоправдан на фона на настоящата икономическа ситуация, характеризираща се с ниска безработица и растящи доходи, пише novini.bg.

"Страната не се намира в извънредна криза, която да налага толкова високо ниво на дефицит", посочи той.

Бившият министър отправи критики и към последователните правителства през последните години, като заяви, че не вижда достатъчна грижа за дългосрочната устойчивост на публичните финанси.

"Натрупването на нов държавен дълг ще натовари бъдещите поколения", подчерта Василев.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!