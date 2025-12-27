Николай Василковски: Утре ще е доста ветровито
Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ
Утре времето ще е метеорологично сравнително спокойно, съобщи синоптикът на Нова телевиия, Николай Василковски.
Ще е доста ветровито - със силни пориви на вятър от северозапад, който ще особено силен в планинските райони.
Очаква се да превали сняг в централна, източна Стара планина и в Предбалкана, както и, разбира се, тук - там в североизточна България, допълни той.
В дните до Нова година особеното е, че температурите ще се понижат много.
Около последния ден от настоящата и първия от новата година се очаква, освен че е възможно да превали сняг, и ниски температури. Сутрин - до минус 10 градуса, съответно дневния диапазон - около от минус два до към плюс два - три градуса, обобщи Николай Василковски.
