Николай Василковски: Утре ще е доста ветровито

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Утре времето ще е метеорологично сравнително спокойно, съобщи синоптикът на Нова телевиия, Николай Василковски.

Ще е доста ветровито - със силни пориви на вятър от северозапад, който ще особено силен в планинските райони.

Очаква се да превали сняг в централна, източна Стара планина и в Предбалкана, както и, разбира се, тук - там в североизточна България, допълни той.

В дните до Нова година особеното е, че температурите ще се понижат много.

Около последния ден от настоящата и първия от новата година се очаква, освен че е възможно да превали сняг, и ниски температури. Сутрин - до минус 10 градуса, съответно дневния диапазон - около от минус два до към плюс два - три градуса, обобщи Николай Василковски.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!