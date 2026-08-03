Николай Василковски се преби на слизане от трамвай 11

Кадър Нова тв

"Обиколил съм всички планини в България, за да се пречукам като куче на слизане от трамвай 11", каза той.

Синоптикът се пошегува, че е обиколил всички български планини, за да пострада при слизане от трамвай №11

Синоптикът на NOVA Николай Василковски получи травма на лявото коляно след нелепо падане при слизане от трамвай №11 в София, предаде "За жената"

Популярното лице от телевизионния екран разказа за инцидента в личния си профил във Facebook. Василковски прие случилото се с характерното си чувство за хумор, въпреки че се е наложило да премине медицински преглед.

„Паднах от трамвай! Да, без майтап! Нелепа история. Обиколил съм всички планини в България, за да се пречукам като куче на слизане от трамвай 11“, написа синоптикът.

Той публикува и изображение от ядрено-магнитен резонанс на лявото си коляно, което е понесло основния удар при падането.

Василковски не съобщава точна диагноза и не уточнява дали травмата ще наложи продължително лечение, обездвижване или отсъствие от телевизионния ефир. От публикацията му става ясно единствено, че след инцидента е потърсил медицинска помощ и коляното е било изследвано.

Николай Василковски едва не загубил ръката си при друг тежък инцидент

Случката звучи особено иронично заради страстта на телевизионера към планините и приключенията. Василковски е известен с многобройните си преходи из труднодостъпни райони и редовно показва природни забележителности от различни части на България.

Този път опасният момент не го е застигнал по стръмен планински склон, край водопад или по камениста пътека, а при обикновено пътуване с градския транспорт в столицата.

Трамвайна линия №11 преминава през голяма част от западните и северните райони на София. Не е уточнено на коя спирка е станало падането и дали причината е била висока стъпка, неравна настилка, загуба на равновесие или друго обстоятелство.

Синоптикът не отправя обвинения към водача или към оператора на градския транспорт. В публикацията му няма информация за подаден сигнал или за други пострадали пътници.

Редактор "Екип на Петел",

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