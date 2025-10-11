Николай Владимиров: Новият свидетел срещу Благомир Коцев се сети година по-късно, че му е искан подкуп

Кадри Нова телевизия

Няма никаква организация в разследването по случая с варненския кмет Благомир Коцев. Това каза в ефира на обзорното предаване „Позиция“ по Радио Варна единият от неговите адвокати Николай Владимиров. По думите му самият съдебен състав е обърнал внимание, че това дело се води хаотично и неритмично.

„Прокуратурата използва факта, че Коцев продължава да е действащ кмет, за да го държи в ареста и не се възползва от хипотезата на чл. 69 от НПК и да го отстрани от длъжността му. Така ще отпадне и основанието той да бъде задържан“, каза още адвокатът на Благомир Коцев.

Николай Владимиров коментира и появата на нов, чуждоезичен свидетел в делото: „Това лице е разпитано по спешност, минути след приключването на заседанието за мерките на двамата общински съветници. Това лице предоставя данни, че миналата година, на неустановена дата и на неустановено място се е срещнал с един от останалите обвиняеми, който му е поискал определена сума, за да придвижи негова преписка за строителство. Той е отказал да даде тази сума, сетил се е за това година по-късно“.

Владимиров не беше категоричен дали решението на съда от снощи ще бъде обжалвано пред Апелативен съд на 16 октомври.

