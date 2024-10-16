Николай Волев приживе: Имам любов и свобода, никога не съм несвободен

Редактор: Недко Петров

Стопкадри бТВ

Паметта на незабравимия български режисьор Николай Волев бе почетена днес в сутрешно магазинно-информационно предаване.

Волев почина на 78 години при битов инцидент, а преди малко в „Преди обед“ пуснаха част от интервю, което той е дал приживе пред Георги Тошев.

В него Николай Волен признава, че поддържа живо любопитството си към изкуството най-вече с дух и вяра, и че изкуството е неизтребимо и никой посмъртно не може да изтреби изкуството.

Могат да изтребят икономика, могат да изтребят селско стопанство, но изкуството – не. То е духовно и няма как да утрепеш нещо духовно, казва Волев.

Най-голямата ми ценност е свободата, а най-голямата ми движеща сила е любовта. Това са - любов и свобода, свобода и любов. Какво повече да искам. Аз ги имам и двете, и никога не съм бил несвободен, допълва тай.

Цял живот съм бил несвободен и съм събрал толкова любов, колкото не мога да понеса, просто тежко понасям, не изнемогвам и не знам дали съм я заслужил, заявява още по бТВ Николай Волев.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лева без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!