Николета Лозанова зарадва почитателите си с прекрасен кадър

Вярна на себе си дизайнерката @bernashaban отново показва женствени форми, ефирни материи и нежност в кройките и силуетите на колекцията ”SAVAGE BEAUTY” @berna.moda ❤️

A post shared by NIKOLETA LOZANOVA (@nikoleta_lozanova) on Oct 23, 2019 at 10:30am PDT