Николета Тодорова, ПБ: Варна не бива да става символ на имотни измами

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Варна не трябва да бъде символ на имотни измами, далавери и политически чадъри, каза Николета Тодорова от „Прогресивна България“ в декларация от парламентарната трибуна по повод злоупотреби с имоти в града.

„Поредният случай на мащабни злоупотреби с имоти постави Варна в центъра на общественото внимание. Вместо с развитието на града ни, отново сме принудени да говорим за схеми, измами, зависимости и усещането, че зад тях стои институционално безхаберие или политически чадър“, каза тя, цитирана от БТА.

Народните представители от 3 МИР – Варна няма да останем безучастни, защото варненци заслужават истината, посочи Тодорова. „Изнесената информация – журналистическо разследване на Генка Шикерова и последвалата вълна от възмущение на варненци – сочи към организирана схема за придобиване на стотици декари изключително ценни имоти в област Варна чрез неистински нотариални актове от 1944 г., последвани от редица сделки с подставени лица и препродажби на лица, близки до Даниел Славов и певицата Гери-Никол. Ако тези твърдения се потвърдят, говорим за една от най-мащабните имотни измами на територията на България, засегнала общински, държавни и частни имоти и поставила под съмнение работата на редица институции“, обясни тя.

Според Тодорова по изнесените данни става ясно, че по случая се работи от години. Тя обясни, че през 2024 г. е образувано досъдебно производство, проведени са специализирани операции, извършени са претърсвания и изземвания, задържани са лица и са повдигнати обвинения, а впоследствие са привлечени още обвиняеми. Тя посочи още, че след това разследването е прехвърлено към Софийската градска прокуратура (СГП).

„Ще отправим въпроси към съответните институции и към прокуратурата – какво е актуалното състояние на разследването, защо след извършените множество процесуално-следствени действия още няма ясен резултат, кога ще бъде внесен обвинителен акт в съда и ще понесат ли отговорност всички лица, независимо от тяхното положение, влияние или политически връзки“, каза тя. „Варненци очакват не обяснение, а справедливост“, посочи народният представител.

Редактор "Екип на Петел",

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