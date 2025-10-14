Николета завоюва безценните Саби на спасението в „Игри на волята“

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Безценните Саби на спасението завоюва Николета от Завоевателите в „Игри на волята“.

Скъпоценният амулет може да ѝ отърве кожата при номинации. Сабите дават два допълнителни номинационни гласа, които тя може да използва в момент, когато е притисната до стената. Паралелно с товая Николета завоюва и 50 златни гроша.

Всичко това можеше да замчени за пица парти на себе си и своите съплеменици, които бедстват в Изолатора.

Изключително далновидно, с поглед в бъдеще, тя избра и амулета, и грошовете.

Смятам, че е по-логично на този етап. Защо да давам храна на отсрещната коалиция в племето, като те дори не ме харесват. Не искам да се върна, за да нахраня вълците, коментира Николета.

Тази вечер тя спечели безценните придобивки, след като победи в битката на капитаните. Срещу нея не успяха Калин от Феномените и Пекин от Лечителите.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!