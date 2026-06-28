Николов: В район „Приморски” във Варна установихме нещо доста по-притеснително от случая „Баба Алино”

Кадър Нова телевизия

Вероятно нарушенията и престъпленията около недвижими имоти във Варна са в пъти повече от установените около „Баба Алино”. Това стана ясно от думите на главния секретар на МВР Любомир Николов за „На фокус".

В първото си интервю откакто пое поста и.д.главен секретар, Николов посочи, че след задържането на 25 души във варненския район „Приморски” са открили, че така наречените удостоверения за търпимост там са в пъти повече от другите райони на града.

„От 2019 до 2023 г. са издадени 1180 удостоверения за търпимост. Това е с десетки пъти повече са отколкото издадените в други райони на Варна”, посочи Николов.

Той коментира, че това е най-привлекателният район в града, но е наситен със свлачища и зони около плажа, което създава предпоставки за други инциденти. „Там в един голям период от време общински служители са си затваряли очите и са позволявали на недобросъвестни собственици на имоти с попълването на една декларация с невярно съдържание да твърдят, че са заварили строеж, който е бил построен преди 2001 година.”, каза Николов.

След 2023 г. Община Варна единствена може да издава такива удостоверения.

Борбата с войната на пътя

„Повишихме броя на патрулите, разпоредих всички полицейски автомобили да бъдат с включена светлинна сигнализация, изкарахме дронове, изкарахме небрандирани автомобили, които да следят за агресивни водачи. С оперативните служби започваме обезпечаване на места, където имаме информация или се предполага, че недобросъвестни водачи излизат от увеселителни заведения в нетрезво състояние и се качват в автомобилите си”. Това заяви в предаването „На фокус” и.д. главен секретар на МВР Любомир Николов.

Николов обясни, че след като премиерът Румен Радев събра всички институции, отговорните за пътната безопасност, е поставил задачи и настоял за изпълнението им в кратки срокове.

Имало е и срещи с ДАИ, които контролират тежкотоварния трафик. Набелязани са конкретни мерки.

Борбата с наркотиците

През седмицата жители на столичния квартал „Христо Ботев” излязоха на протест срещу разпространението на наркотици в района.

Николов каза, че е запознат с процесите в квартала, както и с лицата, които хората от района сочат като наркоразпространители. Кварталът е бил обхванат от специализираната полицейска акция, която приключи миналата седмица. В нея са били задържани 2300 лица, за които има данни, че са ползватели или разпространители на наркотични вещества. По думите му в квартала са задържани 24 лица.

Очаквайте подробности.

Редактор "Екип на Петел",

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