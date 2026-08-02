Николов: В сърцевината на най-опасното време сме. Пожароопасността у нас е много сериозна

кадър: бТВ

Франция, Испания и Гърция са сред най-тежко засегнатите страни от летните пожари. Високите температури се повишават и у нас, а с това нараства и риска от огнища и у нас.

„В сърцевината на най-опасното време сме в момента. Нашите метеоролози вече предупредиха за опасно повишение на температурите. Все още е жълт код, но за пожароопасност нещата са много сериозни.“

Това каза в „Тази неделя“ гл. комисар Николай Николов, съветник на министъра на вътрешните работи и бивш директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

По думите му готовността на нашите служби е на много високо ниво. Има и превенция. Наложени са и глоби.

„На МВР целта не е да налага глоби, а те да изиграят превантивната роля. Да сигнализират, че държавата упражнява контрол“, обясни Николов.

Около 87 нарушители са хванати за неизпълнение на разпорежданията на пожарните служби.

„Освен превенцията при нас от особена важност е предварително създадената организация. Координацията между съответните ведомства и повишаване на тяхната готовност“, обясни гл. комисар Николай Николов.

Редактор "Екип на Петел",

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