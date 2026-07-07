Николов: Замразяването на договора с "Боташ" ще помогне на "Булгаргаз" да се стабилизира

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След срещата на министър-председателя Румен Радев с турския президент Реджеп Таийп Ердоган, "Булгаргаз" и турската държавна компания "Боташ" подписаха протокол за замразяване на договора между двете дружества за срок от 15 месеца. В ефира на предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио Фокус с водещ Цоня Събчева, Цветомир Николов - анализатор в програма "Геоикономика“ на Центъра за изследване на демокрацията, коментира какво даваме на Турция в замяна на предоговарянето с "Боташ".

"Замразяването на договора с "Боташ" е важна стъпка от гледна точка на това, че договорът беше небалансиран и практически невъзможно да бъде рентабилен, освен в условия на спиране на турския поток", коментира Николов.

"Това, което получава Българя при замразяването на този договор, е възможност да стабилизира финансовото състояние на българската компания "Булгаргаз", тъй като поради редица от кризи, беше запазен много скъп газ, който впоследствие много бавно, миксирайки се с други доставки, да бъде финансов рестриктор във времето", поясни той.

В следствие на договора с "Боташ", за неизползването на капацитет и неосъществяването на услуги, заложени в него, България заплащаше определена сума на ден, която влошава изключително много финансовото състояние на компанията "Булгаргаз".

"Всичко това, бивайки комбинирано, очертаваше картината на финансовото състояние на "Булгаргаз", която практически от две години е във фалит", добави Цветослав Николов.

Според него, тези 15 месеца ще дадат възможност на компанията да си стъпи на краката, като същевременно с това този период вероятно ще бъде използван за да може договорът да бъде вкаран в баланс, като бъдат изравнени местата, в които той е неблагоприятен за страната.

Редактор "Екип на Петел",

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