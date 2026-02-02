Николова: Не може Варна да остане без сметосъбиране заради партийни боричкания
Снимка: Фейсбук
Недопустимо е Варна да остане без сметосъбиране заради партийни боричкания. Така коментира за Радио Варна депутатът от ПП-ДБ Стела Николова темата с боклука в морската столица, предизвикала ожесточен спор по време на последната сесия на Общинския съвет заради отхвърленото разглеждане на план-сметката за чистота.
След като хората са си платили данъците, те трябва да са сигурни, че ще получат тази услуга, категорична е Николова. Тя направи паралел със София, където по нейни данни до криза с боклука се е стигнало заради нередовно почистване и отказ на някои фирми да си вършат работата.
Николова е поискала среща с председателя на Общинския съвет, за да се запознае какви мотиви са надделели, за да не бъде разгледана план-сметката и общинските съветници не се е съобразили с опасенията на администрация, че се задава криза и тук заради невъзможност да се извършват разплащания.
Не мисля, че във Варна трябва да стигнем до такъв проблем заради партийни сметки, подчерта депутатът.
Тя е получила уверението, че ще бъде свикан председателски съвет, на който ще се търси консенсус.
Николова коментира и новината за затварянето на отделението по детска хирургия в МБАЛ "Св. Анна", като изказа мнение, че до това положение се е е стигало заради лошо управление.
Лекарите и медицинските специалисти в тази болница получават унизителни възнаграждения и не е изненада, че те търсят варианти в частни болници, където трудът им е оценен адекватно, каза тя.
Николова посочи, че ще иска среща с министъра на здравеопазването, за да го запознае със сериозността на проблема, предвид факта, че на отделението досега са разчитали от цяла Североизточна България.
