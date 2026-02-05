Никой не говори за другите двама, които се издирват: МВР не пуска снимки

Кадър БНТ, Иво Калушев

Разследващите, умишлено или не, не споменават името Николай Златков, който при създаването на НАКЗТ е бил едва на 18 години, а съратниците му в инициативата, могат спокойно да му бъдат бащи, показва възрастовата разлика, пише Труд

Има неофициална информация, че полицията го търси, но публична такава за издирване или публикувана снимка от властите, няма.

Трети ден продължава разследването по мистериозния казус с убийството на тримата мъже до опожарената хижа "Петрохан". Лаконичната информация, изкопчена от репортерите е, че и към този час полицията търси трима души, като вече беше потвърдено, че между тях е и собственикът на хижата Ивайло Калушев. За другите двама - нито дума.

В публичното пространство вече се появи неофициална информация, че полицията е пуснала за издирване 16-годишно момче, което за което има обосновани предположения, че е било на местопрестъплението преди, по време или след смъртта на тримата убити Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев.

