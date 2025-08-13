Никой не вярваше, че бракът им ще го бъде, а са заедно вече четвърт век

Кадър Ютуб

Катрин Зита-Джоунс призна, че никой не е мислил, че бракът ѝ с 80-годишния Майкъл Дъглас ще просъществува, пише Tialoto.bg

Холивудската двойка се готви да отпразнува 25-ата си годишнина през септември.

Катрин се пошегува, че никой не е вярвал в успеха на неочакваната им романтика заради 25-годишната разлика във възрастта им с Майкъл.

Влюбената двойка, която споделя 25-годишен син Дилън и 22-годишна дъщеря Карис, обаче доказа на съмняващите се, че грешат.

Самата Катрин описва брака като изпълнен с „любов и забавление“, докато развълнувано се готви да отбележи важния момент.

Тя казва пред вестник The Sun: „Женени сме от 25 години, това е нещо, което си струва да се празнува. А всички казваха, че няма да ни бъде!“.

„Това е пътешествие на учене, любов и забавление, а перспективата за достигане на 25-а годишнина е наистина вълнуваща. Спомням си как майка ми и баща ми празнуваха своята“, добави още актрисата.

