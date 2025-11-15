Никой не я знаеше до днес, но тя стана прецедент в „Игри на волята“

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Ива Чиликова е прецедент в „Игри на волята“. Тази вечер тя се бори срещу Десислава Кантарджиева от миналия сезон на екстремното риалити. Залогът за Ива бе участие в сезон 8, а за Деси – в сезона на звездите.

Деси спечели.

Ива се разплака. Разплака се, защото бе буквално на милиметър от това да победи.

Това наказа водещият Павел да вземе едно странно решение, което не е било никога до сега в шоуто. Ива не се класира директно за сезона, но получава правото отново да дойдеш на кастинг, който ако спечели ще влезе.

Такса тя се превърна в първия претендент, който получи втори шанс.

На кастинг битката главно действащо лице бе и Калин от Безименните. Той заложи на Деси, а така си осигури преимущество. То ще е той да смени Радостина от Безименните за Алекс от Феномените.

