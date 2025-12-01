Никулден 2025 - не риба, а октопод на трапезата

Пиксабей

Рибният пазар във Велико Търново предлага впечатляващо разнообразие дни преди Никулден, показва репортерска проверка в специализираните магазини и големите търговски вериги. Търсенето традиционно се засилва в навечерието на празника, а търговците отчитат запазване на цените при голяма част от стоките.

В един от най-посещаваните рибни магазини в центъра на града продавачите съобщават, че живият шаран остава на цена 11 лева за килограм, каквато е вече трета поредна година.

„Шаранът е символичен за Никулден и си остава най-търсен от клиентите“, коментират от магазина.

Изчистеният шаран се предлага за 15 лева, а наличните разфасовки – нарязан, на филета и глави – улесняват клиентите при избора за празничната трапеза.

Сред най-купуваните охладени риби за сезона е толстолобът, чийто котлет струва 12,50 лева, а филето – 15,50 лева. Българската прясна пъстърва е на цена 13 лева, а при сьомгата тази година не се отчита поскъпване – котлетът е 30 лева, а филето 35 лева. Сьомговата пъстърва се продава за 18 лева цяла и 26 лева филетирана.

Замразените рибни продукти също са добре заредени. Норвежката скумрия отбелязва леко поскъпване и достига 13 лева на килограм, заради ограничени доставки. Хекът е на цена 9 лева, а филето му – 14 лева. Предлагат се още рапани, различни видове скариди, калмари, тилапия, акула и ватос, както и деликатеси като жабешки бутчета, миди Сен Жак и октопод.

В по-малките търговски вериги цените остават близки до тези в специализираните магазини. Живият шаран е 11 лева, а изчистеният – 15 лева. Чистената ципура струва 22 лева, а лавракът – 26,50 лева. Сред другите популярни артикули са котлетите от сом (30 лева) и сьомгата (30 лева), както и главите от шаран и сьомга, които също се търсят за традиционни ястия.

Големите вериги залагат на промоции в дните преди празника. На щандовете може да се намери изчистен шаран за 8,99 лева, ципура за 17,99 лева, филе от сьомга за 29,99 лева и сьомгова пъстърва за 15,99 лева. Предлагат се и разнообразни морски дарове – тилапия, риба тон, октопод, скариди и калмари на достъпни цени.

Стабилните цени и доброто предлагане показват, че домакинствата във Велико Търново ще могат без затруднение да подготвят традиционната Никулденска трапеза, независимо дали предпочитат сладководна риба или морски специалитети.

