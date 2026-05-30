Никушор Дан: Дронът в Галац може да е бил повреден от украинската ПВО

Румънският президент Никушор Дан смята, че дронът, който се разби в Галац на 29 май, може да е бил повреден от украинските сили за противовъздушна отбрана.

Дронът е бил руски, заяви говорител на НАТО.

Според президента на Русия Владимир Путин никой не може да каже, че безпилотният апарат е на руската армия, посочва БНТ.

Според Никушор Дан повреда на дрона от украинската ПВО е довела до промяна на траекторията на безпилотния апарат и така той е попаднал Румъния. Дан направи коментара по време на посещението си в Галац, където дронът се разби на покрива на жилищна сграда. Президентът беше освиркван и посрещнат с викове "Оставка".

Русия няма да успее да всее раздор в нашето общество, заяви румънският държавен глава. Букурещ изгони руския консул.

"Експулсирането на консула и закриването на консулството е послание в дипломатическата йерархия, което е съизмеримо с това, което се случи, с липсата на уважение, проявено към държава, която не е страна в тази война", каза още Никушор Дан.

НАТО ще направи оценка как да укрепи отбраната на Румъния.

"Тъй като в момента не разполагаме с достатъчни възможности за борба с дронове, изпратихме на НАТО списък с оборудването, от което се нуждае румънската армия", заяви румънския военен министър Раду Мируца.

Двамата пострадали в Галац остават в болница в стабилно състояние.

