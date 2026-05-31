Никушор Дан: Експулсиране на руския посланик в Румъния не е изключено, ако има други инциденти

Кадър Youtube

Румънският президент Никушор Дан заяви в интервю за Би Би Си в събота, че няма съмнение, че дронът, навлязъл във въздушното пространство на страната и ударил жилищен блок, е руски, предаде агенция Аджерпрес, цитирана от БТА.

Инцидентът стана в източния румънски град Галац рано сутринта на 29 май. Ранени бяха двама души - 53-годишна жена и 14-годишният й син, а около 70 души бяха евакуирани.

В интервюто си за Би Би Си президентът на Румъния не изключва вероятността руският посланик в страната да бъде експулсиран, ако има други подобни инциденти.

"Първо, сигурно е, че дронът е руският "Геран-2". Знаем това, защото преди четири или пет седмици имахме друг, който не се взриви. Сравнихме останките от двата дрона - този, който се взриви вчера, и този от преди месец - и (установихме), че са напълно идентични. Така че можем да кажем със сигурност, че това е руски дрон "Геран-2". Второ, знаем траекторията на полета. Всъщност е имало атака с 43 дрона, насочена към Рени - пристанище на река Дубна в Одеска област в западната част на Украйна в района на Черно море".

"Един от тях, ударен от украинската армия, е променил посоката си и е навлязъл на румънска територия", заяви румънският президент.

По настояване на Би Би Си Никушор Дан потвърди, че инцидентът не е умишлено нападение срещу Румъния, а по-скоро следствие от украинските отбранителни действия срещу руския дрон. Той обаче заяви, че твърденията на руския президент Владимир Путин относно произхода на дрона са неверни. "Можем да кажем със сигурност, че това е руски дрон "Геран-2", подчерта Дан.

Относно дипломатическия отговор на Букурещ на инцидента - затварянето на Генералното консулство на Руската федерация в Констанца и експулсирането на генералния консул, Никушор Дан заяви, че ситуацията е станала опасна за цивилното население и че ще последват допълнителни мерки, ако инцидентите продължат.

"Тази мярка е предупреждение към руската страна и се надявам, че те ще спрат. Ако това не стане, има други мерки, които можем да предприемем срещу тях", каза президентът. В отговор на въпрос какви биха били евентуалните бъдещи мерки той заяви, че това би могло да бъде "изгонване на посланика, например. Има дипломатическа йерархия на мерките".

Попитан за подкрепата, която очаква от НАТО, президентът обясни, че Румъния се нуждае от временна помощ за защита на приблизително 60-километровата граница по протежението на река Дунав, докато не укрепи собствените си военни способности.

"Това, което искаме от нашите партньори, е временна помощ за 60-те километра граница по река Дунав", каза още Никушор Дан.

Относно подкрепата на САЩ, той отбеляза, че Съединените щати вече са предоставили на Румъния специализирано оборудване за част от 60-километровата граница. "Те вече ни предоставиха известно оборудване точно за този 60-километров участък от границата. Така че имаме американско оборудване, но само за част от границата, не за цялата", допълни Дан.

На въпрос дали Румъния може да се ангажира с увеличаване на финансирането си за НАТО на фона на натиск, предимно от страна на САЩ, румънският президент Никушор Дан обясни, че преди две седмици на срещата на върха B9 в Букурещ е било договорено финансирането за отбрана да продължи да се увеличава.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!