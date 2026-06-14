Никушор Дан направи нова номинация за поста министър-председател

Снимка: Пиксабей

Президентът на Румъния Никушор Дан подписа днес указ, с който определи Адриан Вещя за кандидат за поста министър-председател, предаде агенция Аджерпрес, като се позова на администрацията на президента.

Същевременно държавният глава подписа отмяна на указа, с който неговият почетен съветник и евродепутат Еуджен Томак бе определен като кандидат за премиер на 4 юни т.г.

В изявление пред медиите днес сутринта президентът Никушор Дан съобщи, че Еуджен Томак е върнал мандата за съставяне на правителство и затова предлага на негово място Адриан Вещя.

Изявлението предизвика политическа буря в Румъния, тъй като се очакваше днес Еуджен Томак да представи списък с министри и управленска програма, а в началото на следващата седмица да поиска вот на доверие в парламента, посочва БТА.

Държавният глава опитва да сложи край на политическата криза, която спря реформите, застраши достъпа на Румъния до европейски фондове и доведе до рекордно обезценяване на румънската лея. Кризата възникна с оттеглянето на най-голямата парламентарна сила - Социалдемократическата партия (СДП), от управляващата коалиция заради несъгласие с мерките за икономии, насочени към намаляване на прекомерния бюджетен дефицит, който е най-високият в ЕС. През април социалдемократите оттеглиха политическата си подкрепа за премиера и лидер на либералите Илие Боложан и изтеглиха министрите си от правителството, а след това внесоха вот на недоверие заедно с крайната десница, който се увенча с успех на 5 май. Правителството на Боложан продължава да работи с ограничени правомощия до избирането на ново.

Сега Адриан Вещя ще разполага със срок от 10 дни, за да състави правителство и управленска програма и да поиска вот на доверие в парламента.

Номинацията му обаче предизвика бурни реакции, тъй като стана ясно, че Национално-либералната партия, чийто член е той от 30 години, не е била информирана за решението.

Лидерът на Национално-либералната партия (НЛП) и временен премиер на Румъния Илие Боложан определи новата номинация на президента като „враждебен акт“ и „очевиден опит за разцепване на партията“.

„Нито ръководството на НЛП, нито аз лично бяхме предварително информирани от президента за това решение – един враждебен акт, очевиден опит за разцепване на НЛП, намерение, което се усещаше още при свалянето на правителството в интерес на Социалдемократическата партия“, написа на страницата си във Фейсбук лидерът на либералите Илие Боложан.

„Опитът на една партия да бъде наложен министър-председател от собствените ѝ редици, без дори да е проведена предварителна консултация и след всички решения, взети единодушно от партийните органи, нарушава всеки принцип на лоялно политическо сътрудничество. В най-близко време ще свикаме Националното политическо бюро на НЛП, за да вземем официално решение“, посочи Боложан.

Неговите коалиционни партньори в правителството с ограничени правомощия - "Съюз за спасение на Румъния" и Демократичен съюз на унгарците в Румъния, предстои да решат тази вечер дали да подкрепят новата номинация.

Заместник-председателят на „Съюз за спасение на Румъния“ Раду Михаю каза, че ръководството на партията ще вземе решение по номинацията, но допълни, че според него решението ще бъде отново против подкрепа за правителство, в което участва Социалдемократическата партия (СДП).

От най-голямата парламентарна сила - Социалдемократическата партия, обявиха, че подкрепят създаване на прозападно правителство.

„Предложението на президента Никушор Дан да номинира господин Адриан Вещя за министър-председател представлява важен момент в процеса на формиране на бъдещото правителство и на изграждане на стабилно парламентарно мнозинство. Приоритетната цел на Социалдемократическата партия остава подкрепата за прозападно управление, основано на солидно и прозрачно партньорство. Ние твърдо потвърждаваме подкрепата си за този курс (...)", написа във Фейсбук депутатът от СДП Михай Фифор.

Най-голямата опозиционна партия - "Алианс за обединение на румънците" (AUR), настоя за предсрочни избори и критикува новата номинация.

„Румънската държава се намира в момент на изпитание, а неочакваното предложение, дошло от двореца Котрочени в неделя сутринта, без Адриан Вещя да бъде предложен от някоя политическа партия, само засилва настоящата криза, през която преминаваме“, се посочва в изявление на AUR, цитирано от Аджерпрес.

Принципът на разделение на властите в държавата предполага, че законодателната власт не трябва да бъде подчинена на президентството, а в случай на политически блокаж конституционното решение би било организирането на предсрочни избори, посочват още от най-голямата опозиционна партия, която през последните месеци се класира на първо място по електорална подкрепа в социологическите анкети.

Редовните парламентарни избори в Румъния следва да се произведат през 2028 г. В постокомунистическата история на Румъния никога не са се провеждали предсрочни парламентарни избори, тъй като в конституцията са заложени механизми, които усложняват тази процедура, именно за да се избегне продължителна политическа нестабилност. За да се стигне до предсрочни избори е необходимо в срок от 60 дни парламентът да отхвърли последователно две номинации за премиер и правителство.

Редактор "Екип на Петел",

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