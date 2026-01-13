Нилсен: Гренландия избира Дания пред САЩ

Кадър Youtube

Гренландия избира Дания пред Съединените щати, заяви премиерът на арктическия остров Йенс-Фредерик Нилсен в Копенхаген. Датският премиер Мете Фредериксен остро критикува "неприемливия натиск от най-близкия съюзник" САЩ, ден преди среща на външните министри на Гренландия, Дания и Съединените щати в Белия дом.

Срещата утре във Вашингтон ще бъде домакинствана от вицепрезидента Джей Ди Ванс, който обвини Дания в пренебрегване на автономната си територия, посочва БНР. Американският президент Доналд Тръмп от години обсъжда идеята за закупуване или анексиране на Гренландия и допълнително разпали напрежението тази седмица, като заяви, че Съединените щати ще придобият арктическия остров "по един или друг начин", в името на националните си интереси.

За Гренландия и Дания срещата в Белия дом има за цел да изглади "недоразуменията", както се изрази датският външен министър Ларс Льоке Расмусен. Те са свързани с отбраната на автономната датска територия и китайското и руско военно присъствие в Арктика. Нуук и Копенхаген ясно заявиха, че разчитат на НАТО за защитата на острова.

Датският министър на отбраната Трьолс Лун Поулсен ще се срещне идната седмица с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, за да обсъдят сигурността в Арктика.

"Планираме засилено военно присъствие в Гренландия и тази година ще организираме съвместни учения с други държави от НАТО. За Дания е приоритет през последните години, в рамките на НАТО да се водят по-активни дебати за по-голямо внимание и присъствие на алианса във и около Арктика", подчерта датският министър на отбраната.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви вчера, че Алиансът работи по "следващите стъпки" за укрепване на сигурността в Арктика. Някои членове на пакта са предложили нова мисия в региона, въпреки че все още няма конкретни предложения.

"Вярвам, че интересът съм гарантиране на сигурността в Арктика е общ и затова ще се заемем с това", заяви германският външен министър Йохан Вадефул след разговори във Вашингтон с държавния секретар Марко Рубио. Там преди това стана ясно, че републиканският конгресмен Ранди Файн е внесъл в Камарата на представителите законопроект за анексиране на Гренландия.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!