Нина Николина: Фолклорът е нашето спасение във времето на криза на идентичността

Кадър Нова телевизия

Тя пази традициите чисти във време на фалшив патриотизъм. Тя пази самобитността, но по начин, който носи уважение към българския фолклор.

Нина Николина посочи, че народната музика не е просто музикален жанр, а важен културен код, който помага на хората да се свържат със своите корени и да разпознаят своето място в света.

Според нея фолклорът е нещо много повече от музейни експонати или патриотични викове, а живо послание, което носи дълбока стойност и актуалност.

"Във времето на криза на идентичността, когато не знаем кои сме, фолклорът е нашето спасение", сподели в "На фокус" тя.

По думите ѝ, народните песни са не само културно наследство, но и средство за социална връзка и израз на национална идентичност. Именно в моменти на исторически и социални кризи народната песен носи послания, които могат да помогнат на хората да намерят силата си.

"В България ние често не ценим достатъчно собствените си традиции, но когато виждаме как те завладяват света, тогава осъзнаваме колко ценни са те. Тази музика има една сила, която не можем да подценяваме", добави Нина.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!