Нинова: 8 км от околовръстния път на София ще ни струват невероятните 2 млрд. лв, през 2024 г. същият проект струваше 550 милиона лева

Кадър Фб

Този бюджет не е социален, той е криминален, предаде Пловдив 24.Това написа в своя Facebook профил бившият председател на БСП Корнелия Нинова по отношение на план-сметката на страната за 2026 година като представи данни какви пари са отделени за пътната инфраструктура:



"8 км от околовръстния път на София ще ни струват невероятните 2 млрд. лв. Така пише в бюджета за 2026 г. и тригодишната прогнозна рамка към него. През 2024 г. същият проект струваше 550 млн. лв.", написа тя.



"Изводите оставям на вас", подчерта тя и посочи, че сумите на снимката са в евро.

