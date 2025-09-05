Нинова: Бойко, днес излъга! На малоумни ли ни правиш?
снимка Булфото
Корнелия Нинова разкритикува остро лидера на ГЕРБ Бойко Борисов заради коментара му за побоя над ресунския полицейски началник.
Ето какво пише Нинова на страницата си във фейсбук:
Бойко Борисов казал за жестокия побой в Русе: това е битов инцидент. И отново са му виновни всички други, но не и той и неговото управление.
Бойко, това са твоите младежи. Ти ги възпитаваше 20 години. Цяло едно поколение израстна с твоята култура. Ти започна политическата си кариера с интервю, че си набил кандидат-зет си и удари шамар на шефа на общинския съвет в София на пешеходна пътека. Ти пропагандираше насилие!
Сега всичко ти е битово и маловажно: убийства, побоища, гонки, банди.... И днес излъга, че ходиш без охрана по улиците. На малоумни ли правиш хората? Десет души охрана те пази. Кордони, кортежи.... Носа си не можеш да покажеш навън.
И даваш акъл на хората, че всичко им е наред.
Бил си направил водопровод до Перник и си решил проблема с безводието там. Този водопровод е незаконен.
Нали си депутат, мандатоносител, защо не разсекретиш доклада за водопровода и да видят хората за каква измама и кражба за милиони става дума?
Вместо да даваш обяснения в прокуратурата, се хвалиш . Фалшификатори на избори. Лицемери. Зло за България.
